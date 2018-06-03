LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de liseyi yani ortaöğretimi iyi okullarda okumak isteyen çok sayıda öğrenci merkezi LGS sınavına girdiler. Öğrenciler bu sınavdan iyi bir puan alarak Türkiye'nin en gözde okullarından birine girmek istiyorlar. LGS soru ve cevapları ile öğrenciler puan hesaplama yapabilirler ve sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinebilirler. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS PUAN HESAPLAMA

Sınava girecek öğrencilerin puan hesaplama işlemleri şu şekilde yapılacak:

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.