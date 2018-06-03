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LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler LGS'ye girdiler. Sınav sonrası iyi bir okula girip giremeyeceğini merak eden öğrenciler LGS soru ve cevaplarını kontrol edip kaç puan alacaklarını kestirmek istiyorlar. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır ve öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarını ne zaman öğrenebilecekler?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de liseyi yani ortaöğretimi iyi okullarda okumak isteyen çok sayıda öğrenci merkezi LGS sınavına girdiler. Öğrenciler bu sınavdan iyi bir puan alarak Türkiye'nin en gözde okullarından birine girmek istiyorlar. LGS soru ve cevapları ile öğrenciler puan hesaplama yapabilirler ve sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinebilirler. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS PUAN HESAPLAMA

Sınava girecek öğrencilerin puan hesaplama işlemleri şu şekilde yapılacak:

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

LGS'deki derslerin ağırlık katsayıları:

Türkçe = 4

Matematik = 4

Fen Bilimleri = 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük = 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi = 1

Yabancı Dil = 1

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

MEB'in sınav takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

SINAVA VEYA SONUCA İTİRAZLAR NASIL YAPILABİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDVdâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

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