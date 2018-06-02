LGS saatinde okul önünde korna çalana 108 TL ceza

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılan okulların önünde polis önlemler aldı. Sınav saati öncesi okulların önünde trafik tıkanırken, sınav saatlerinde okul önlerinde korna çalan sürücülere trafik ekipleri 108 TL ceza kesti.
İzmit'te, Liselere Geçiş Sınavı'nın yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren önlemler alındı. Çocuklarını okullara getiren veliler okulların önünde trafiği kilitledi. D-100 Karayolu üzerine bulunan okulların önünde trafik güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri sürücüleri yönlendirerek, ulaşımı açtı. Okul önlerine gelen veliler araçlarını gelişigüzel park edince yine polisler devreye girdi. Polisler, okulların önündeki caddede korna çalan sürücüleri uyararak 108 TL ceza kesti.
Sınav öncesi okulların bahçesi veli ve öğrenciler ile dolarken, sınav saati öncesi okul bahçesinde kimsenin durmasına izin verilmedi. Veliler, okulların etrafında bulunan kafe ve binaların gölgelerinde oturarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Bazı veliler ise dua edip, Kuran okudu.
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