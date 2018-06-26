LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Yerleştirme Kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Liseye geçiş sisteminde yapılan yeni değişiklilere göre belli okullar için yapılan merkezi sınav LGS'nin sonuçları MEB tarafından ilan edildi. LGS sonuç sorgulama ekranı ile öğrenciler sınavdan kaç puan aldıklarını kontrol ediyorlar. Siz de aşağıdaki bağlantı ile LGS sonuç sorgulama ekranına direkt olarak erişebilirsiniz.

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TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Puanların açıklamasının akabinde 2018 Tercih ve Yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda yer alacak bilgiler ve yönergeler doğrultusunda öğrenciler sınavla alım yapan veya sınavsız alım yapan okullar içinden tercih yapacaklar. Yerleştirme kılavuzunun bu hafta içinde yani hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

OKUL KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.