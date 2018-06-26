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LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Yerleştirme Kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

MEB'den beklenen açıklama geldi! LGS sonuçları ilan edildi ve LGS sonuç sorgulama ekranına erişime açıldı. Öğrenciler sınavdan kaç puan aldıklarını kontrol etmeye başladılar. Peki LGS puanı nasıl öğrenilir? İşte merkezi sınavla öğrenci alacak okullar için yapılan LGS'nin sonuçları...

LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Yerleştirme Kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Liseye geçiş sisteminde yapılan yeni değişiklilere göre belli okullar için yapılan merkezi sınav LGS'nin sonuçları MEB tarafından ilan edildi. LGS sonuç sorgulama ekranı ile öğrenciler sınavdan kaç puan aldıklarını kontrol ediyorlar. Siz de aşağıdaki bağlantı ile LGS sonuç sorgulama ekranına direkt olarak erişebilirsiniz.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Puanların açıklamasının akabinde 2018 Tercih ve Yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda yer alacak bilgiler ve yönergeler doğrultusunda öğrenciler sınavla alım yapan veya sınavsız alım yapan okullar içinden tercih yapacaklar. Yerleştirme kılavuzunun bu hafta içinde yani hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

OKUL KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

lgs

KAYIT SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

lys sonuçları

SINAVA VEYA SONUCA İTİRAZLAR NASIL YAPILABİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDVdâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

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