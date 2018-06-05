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LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

Ortaöğretime geçişin yeni sisteminin ilk merkez sınavı LGS ile ilgili olarak kritik bir gelişme yaşandı. Fen bilimleri sorularının sınavdan önce dışarı çıkartıldığı iddia ediliyor. Peki sınav iptal olur mu, LGS yeniden yapılır mı?

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ilk kez LGS'ye girdiler. Ortaöğretime geçişin yeni sisteminde belli okullar için yapılan merkezi sınav LGS ile ilgili olarak öğrencileri ve velileri endişelendiren bir şaibe ortaya çıktı. İddiaya göre soru kitapçığı birkaç gözetmen öğretmen tarafından dışarıya sızdırıldı.

LGS SORULARININ SIZDIRILMASI SORUŞTURULUYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılık, bunu yaptığı iddia edilen öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. Olayın Ümraniye ve Pendik’teki okullarda yaşandığı öne sürüldü. Ümraniye’de üç öğretmen gözaltına alındı. Ancak Bakanlıktan soruşturma izni gerektiği için serbest bırakıldı. Öğretmenlerin cep telefonlarının incelenmesi için karar alındı. Oyuncu Hakan Yılmaz, Twitter’dan soruların sızdırılmış olabileceğini iddia etmişti.

LGS İPTAL EDİLİR Mİ?

LGS'ye düşen bu sızdırılma gölgesi doğal olarak veliler ile öğrencileri endişelendirdi. Öğrenciler ve veliler soruların sızdırılması doğrulanırsa sınav iptal olur mu merak ediyorlar? Henüz Milli Eğitim Bakanlığından soruların sızdırılması ile ilgili bir açıklama gelmedi. LGS'ye girenler şimdi soruşturma ile ilgili gelişmeleri takip edecekler.

#lgs2018iptal

Sosyal medyada da LGs ile ilgili tepkiler dile getiriliyor. LGS2018iptal hastagi ile paylaşım yapanlar gerek matematik sorularının zorluğundan gerekse de sınav güvenliğinin sağlanamamasından şikayetçiler.

LGS SORU VE CEVAPLARI

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS, Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılıyor. MEB sınav sonuç takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran Cuma günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Fakat MEB, dün yaptığı son dakika açıklamada LGS sonuçları açıklanma tarihini 26 Haziran olarak değiştiğini açıkladı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.


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