LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ilk kez LGS'ye girdiler. Ortaöğretime geçişin yeni sisteminde belli okullar için yapılan merkezi sınav LGS ile ilgili olarak öğrencileri ve velileri endişelendiren bir şaibe ortaya çıktı. İddiaya göre soru kitapçığı birkaç gözetmen öğretmen tarafından dışarıya sızdırıldı.
LGS SORULARININ SIZDIRILMASI SORUŞTURULUYOR
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılık, bunu yaptığı iddia edilen öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. Olayın Ümraniye ve Pendik’teki okullarda yaşandığı öne sürüldü. Ümraniye’de üç öğretmen gözaltına alındı. Ancak Bakanlıktan soruşturma izni gerektiği için serbest bırakıldı. Öğretmenlerin cep telefonlarının incelenmesi için karar alındı. Oyuncu Hakan Yılmaz, Twitter’dan soruların sızdırılmış olabileceğini iddia etmişti.
LGS'ye düşen bu sızdırılma gölgesi doğal olarak veliler ile öğrencileri endişelendirdi. Öğrenciler ve veliler soruların sızdırılması doğrulanırsa sınav iptal olur mu merak ediyorlar? Henüz Milli Eğitim Bakanlığından soruların sızdırılması ile ilgili bir açıklama gelmedi. LGS'ye girenler şimdi soruşturma ile ilgili gelişmeleri takip edecekler.
#lgs2018iptal
Sosyal medyada da LGs ile ilgili tepkiler dile getiriliyor. LGS2018iptal hastagi ile paylaşım yapanlar gerek matematik sorularının zorluğundan gerekse de sınav güvenliğinin sağlanamamasından şikayetçiler.
Sınav güvenliği sağlanamadı.— gtc (@DRannecik) June 5, 2018
Soruların tümü okullara teslim edildi. Sözel ve sayısal sınav oturumu arasında 45 dakika mola vardı. Bu sürede Öğrencilerin okuldan çıkmasına izin verildi. Sonuç: verilen arada sorular öğrencilere ulaşmış olabilir! #lgs2018iptal #LGSTEKRARLANSIN
#lgs2018iptal sorular da sızdırıldı harika bu kadar insanın geleceğiyle oynamak bu kadar basit olmamalı— emeklerim boşa gitti (@2004lulerehucum) June 4, 2018
#lgs2018 #lgs2018iptal @AbbasGucluTR @fatihportakal @tcmeb @vekilince @RT_Erdogan rezillik resmen rezillik emek hırsızlığı sorular çalınıyor el altından cevaplar dağıtılıyor. Sınav iptal edilmeli. Bu #lgs2018velileri de cam filmine isyan ettikleri kadar buna da isyan etsenize— Burunluk (@Burunluk1) June 4, 2018
Önce açıklanacak sınav neden 4 gün sonraya atıldı ? Bu nasıl iştir #lgs2018 #lgsiptal #lgs2018matematik #lgs2018iptal— ayy45 (@ayy4545) June 3, 2018
@yilmaz_ismet58 @tcmeb #Lgs2018 sorularının çalındığı iddia ediliyor şu konuya bir açıklık getirin... #lgs2018iptal #lgsiptal— Mehmet Çeri (@mehmet_cerii) June 4, 2018
#lgs2018iptal Bu sınav iptal edilmelidir!— Ege Ergenekon (@egeergenekontr) June 2, 2018
Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
LGS, Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılıyor. MEB sınav sonuç takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran Cuma günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Fakat MEB, dün yaptığı son dakika açıklamada LGS sonuçları açıklanma tarihini 26 Haziran olarak değiştiğini açıkladı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
3 Haziran 2018
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