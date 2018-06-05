LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ilk kez LGS'ye girdiler. Ortaöğretime geçişin yeni sisteminde belli okullar için yapılan merkezi sınav LGS ile ilgili olarak öğrencileri ve velileri endişelendiren bir şaibe ortaya çıktı. İddiaya göre soru kitapçığı birkaç gözetmen öğretmen tarafından dışarıya sızdırıldı.

LGS SORULARININ SIZDIRILMASI SORUŞTURULUYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılık, bunu yaptığı iddia edilen öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. Olayın Ümraniye ve Pendik’teki okullarda yaşandığı öne sürüldü. Ümraniye’de üç öğretmen gözaltına alındı. Ancak Bakanlıktan soruşturma izni gerektiği için serbest bırakıldı. Öğretmenlerin cep telefonlarının incelenmesi için karar alındı. Oyuncu Hakan Yılmaz, Twitter’dan soruların sızdırılmış olabileceğini iddia etmişti.

LGS İPTAL EDİLİR Mİ?

LGS'ye düşen bu sızdırılma gölgesi doğal olarak veliler ile öğrencileri endişelendirdi. Öğrenciler ve veliler soruların sızdırılması doğrulanırsa sınav iptal olur mu merak ediyorlar? Henüz Milli Eğitim Bakanlığından soruların sızdırılması ile ilgili bir açıklama gelmedi. LGS'ye girenler şimdi soruşturma ile ilgili gelişmeleri takip edecekler.