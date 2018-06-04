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LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

Önceki gün yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda 'Fen Bilimleri' sorularının sınavdan önce dışarı çıkarıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili de dört öğretmenin savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), soruların sınav yapıldığı sırada dışarı çıkarıldığı belirtildi. Ümraniye'deki bir okulda meydana gelen olay nedeniyle dört öğretmenin savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, diğer yandan, cumartesi yapılan sınavda sözel soruların kolay olduğu, sayısal bölümün çok fazla zorladığı ve öğrencilerin sınavdan ağlayarak çıktığı görülmüştü. Soruların sınavın zor kısmı olan sayısal bölümde dışarı çıkarılması, şaibe yarattı.

LGS (LİSEYE GEÇİŞ SINAVI) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili klavuz yayımlandı. Yayımlanan klavuza göre, 2 Haziran 2018 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

LGS (LİSEYE GEÇİŞ SINAVI) SORU DAĞILIMLARI…

Öte yandan LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın sınavının birinci bölümünde sözel alandan 50 soru soruldu ve toplamda 75 dakika süre verildi. Sözel bölümde; 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere toplamda 50 soru yöneltildi.

LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın ikinci bölümünde ise sayısal alandan 40 soru soruldu ve toplamda 60 dakika süre verildi. Sayısal bölümde, matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere toplamda 40 soru yöneltildi.

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