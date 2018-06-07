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LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

TEOG sonrası yeni sistemde belli okullara yönelik yapılan LGS ile ilgili tartışmalar sürüyor. LGS soruları (özellikle matematik ve fen) zorluk dereceleri ile tepki çekti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS soruları ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Peki LGS sonrası sınavsız okullara ne zaman başvuru yapılabilecek?

LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

MEB'in ortaöğretime yeni geçiş sistemi kapsamında Türkiye'nin üst düzey okullarına alınacak öğrencilerin belirlenmesi için Liseye Geçiş Sınavı yani LGS yapıldı. 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavda özellikle matematik soruları ve fen bilimleri soruları zorlukları ile tepki çekti. Gerek veliler gerekse de öğrenciler sorulara ayrılan süreye göre zorluk dereceklerinin yüksek olduğunu belirttiler. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz LGS soruları ile ilgili tepkilere cevap verdi.

"MUTLAKA TEOG'DAN FARKLI OLMALIYDI"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS soruları ile ilgili gelen tepkilere LGS'nin nasıl kurgulandığını açıklayarak yanıt verdi:

"LGS, 8'inci sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandi. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacak. Sınavın soruları dersin öğretim programında yer alan kazanımları ve bu kazanımların yöneldiği becerilerin değerlendirilmesi yönünde oluşturuldu. Üst üste düşünme becerilerine odaklandı. Eğitim uzmanlarının değerlendirmesinden hiç bir tanesinde soruların müfredat dışı olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aralık ayında yayınlamış olduğu örnek sorulardan farklı olduğu söylenmedi. Ama şimdiye kadar TEOG ile kıyaslamalar yapılıyor. 1 milyon öğrencinin içerisinde sadece yüzde 10'unun yerleşebileceği okullara yönelik bir seçme ve sıralama sınavı olarak düzenlenen sınavın TEOG'dan mutlaka farklı olması gerekirdi. Eğer orta düzeyde bir soru sorsaydık hiç şüpheniz olmasın bu 1 milyon öğrencinin yüzde 10'nun üzerindeki bütün öğrencilerimiz bütün soruları cevaplayabileceklerdi."

LGS SORU VE CEVAPLARI

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SINAVSIZ OKULLARA BAŞVURU NE ZAMAN?

LGS'ye girmeyen veya LGS'de istediği okula giremeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile bulundukları veya komşu eğitim bölgelerinden okullar içinten tercih yapacaklar. MEB pilot uygulama olarak sınavsız okullara tercih başvuru işleri için e-okul giriş sayfasını açtı. Aşağıdaki bağlantıdan pilot uygulama sayfasına erişebilirsiniz.

Sınavsız okullara başvuru pilot uygulama sayfası için tıklayınız

https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/MYS/SNV00116.ASPX

Sınavsız okullara başvuru için öncelikle LGS sonuçlarının ilan edilmesi gerekiyor. LGS sonuçları 26 Haziran 2018 Salı günü MEB tarafından ilan edilecek. Sonuçlar sonrasında Sınavsız okullar için tercih başvuru işlemlerinin tarihinin açıklanması bekleniyor. Peki sınavsız okullara yerleşme nasıl olacak?

SINAVSIZ OKULLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek. Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrenimlerini Türkiye´deki ortaokulların 8´inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak merkezi sınava katılabilecekler.

Öte yandan, fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu nisan ayında ilan edilecek. Kılavuz ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların listesi de duyurulacak.

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek. Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

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LGS lgs soruları eokul sınavsız okul başvuru

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