LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

MEB'in ortaöğretime yeni geçiş sistemi kapsamında Türkiye'nin üst düzey okullarına alınacak öğrencilerin belirlenmesi için Liseye Geçiş Sınavı yani LGS yapıldı. 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavda özellikle matematik soruları ve fen bilimleri soruları zorlukları ile tepki çekti. Gerek veliler gerekse de öğrenciler sorulara ayrılan süreye göre zorluk dereceklerinin yüksek olduğunu belirttiler. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz LGS soruları ile ilgili tepkilere cevap verdi.

"MUTLAKA TEOG'DAN FARKLI OLMALIYDI"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS soruları ile ilgili gelen tepkilere LGS'nin nasıl kurgulandığını açıklayarak yanıt verdi:

"LGS, 8'inci sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandi. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacak. Sınavın soruları dersin öğretim programında yer alan kazanımları ve bu kazanımların yöneldiği becerilerin değerlendirilmesi yönünde oluşturuldu. Üst üste düşünme becerilerine odaklandı. Eğitim uzmanlarının değerlendirmesinden hiç bir tanesinde soruların müfredat dışı olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aralık ayında yayınlamış olduğu örnek sorulardan farklı olduğu söylenmedi. Ama şimdiye kadar TEOG ile kıyaslamalar yapılıyor. 1 milyon öğrencinin içerisinde sadece yüzde 10'unun yerleşebileceği okullara yönelik bir seçme ve sıralama sınavı olarak düzenlenen sınavın TEOG'dan mutlaka farklı olması gerekirdi. Eğer orta düzeyde bir soru sorsaydık hiç şüpheniz olmasın bu 1 milyon öğrencinin yüzde 10'nun üzerindeki bütün öğrencilerimiz bütün soruları cevaplayabileceklerdi."