LGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü: Sınavı daha çok sosyalleşerek kazandım

İSTANBUL, (DHA) 2018 LGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü, sınavı daha çok sosyalleşerek kazandığını ifade etti.
MEB tarafından kamuoyuna açıklanan 2018 LGS sonuçlarına göre 2018 LGS sınavında tüm soruları doğru çözerek Türkiye birincisi olan Berke Körlü, genetik mühendisliği okumak istediğini açıkladı. Disiplinli bir çalışma sayesinde zamanını doğru kullandığını ifade eden Körlü, sınava son 3 hafta kala temposunu artırıp günde 700 soru çözdüğünü dile getirdi. Kazandığı başarıdan dolayı çok heyecanlı olduğunu da belirten Körlü, çalışma sürecinde sosyal hayattan hiç kopmadığını, aksine daha çok sosyalleştiğini söyledi. Sınavı kazanmasında öğretmenlerinin büyük bir payının olduğunu da vurgulayan Körlü, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve genetik mühendisliği okumak istediğini söyledi.
(FOTOĞRAF)
AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur
Eylül cinayetinde yeni detaylar! 'Daha önce köpeğe tecavüz etmiş'
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum