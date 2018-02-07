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Liberya Adalet Bakanı Gibson görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

Liberya Adalet Bakanı Gibson görevden alındı

MONROVIA (AA) - Liberya Adalet Bakanı Charles Gibson'ın yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındığı bildirildi.

Liberya Şikayet ve Etik Kurulu, 24 Ocak'ta Adalet Bakanı olarak atanan Gibson'ın, avukatlık yaptığı dönemde müvekkilini 25 bin dolar zarara uğrattığını tespit etti.

Yüksek Mahkeme de Gibson'ın, parayı geri ödeyene kadar avukatlık yapamayacağına hükmetti.

Öte yandan, Gibson'ın, Freda Mensah adlı bir kadının arazisine el koyarak, başkasına sattığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine Gibson, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı.

Ülkede 7 Aralık'ta seçilen Devlet Başkanı George Weah, yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Charles Gibson liberya weah

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