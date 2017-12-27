Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

İlk sandık çıkış anketlerine göre futbolcu George Weah önde görülüyor.

İlk turu 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve hiçbir adayın yüzde 50 bandına ulaşamadığı beldelerde en çok oy alan iki aday arasında yapılan ikinci tur seçimde, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla oy sayımına geçildi.

Ülke medyasında çıkan haberlere göre, ikinci tur seçim için oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmenin büyük bir kısmı sandığa gitmedi.

Globe Afrique haber ajansının paylaştığı ilk sandık çıkış anketlerine göre, muhalefet partinin adayı eski futbol yıldızı Weah, iktidar partinin adayı Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai karşısında oyların yüzde 53'ünü alarak zafere ulaştı.

Kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda resmi sonuçların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

(AA)