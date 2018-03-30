HABER

Liberya'daki BM barış gücü geri çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Liberya'daki BM barış gücü geri çekildi

Birleşmiş Milletler Liberya Misyonu'na (UNMIL) bağlı olarak bu ülkede görev yapan barış güçlerinin tamamının geri çekildiği bildirildi.

UNMIL'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liberya'da yaşanan iç savaşı önlemek amacıyla 15 yıldır burada görev yapan BM barış güçleri, görevlerinin sona ermesinin ardından törenle uğurlandı.

Törende konuşan Liberya Devlet Başkanı George Weah, BM'nin Liberya'ya yaptığı yardımlar için teşekkür ederek, "En karanlık günlerimizde BM bizim yanımızdaydı. Size söz veriyoruz bir daha savaşmayacağız." dedi.

Weah, BM'nin barış güçlerinin Liberya'da iç savaşın önlemesi için yürütülen çalışmalarda önemli rol oynadığını kaydetti.

Liberya'da 1999 ile 2003 yılları arasında yaşanan iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüzbinlerce kişi ülke dışına göç etmek zorunda kalmıştı.

Ülkede 2003'te kurulan UNMIL aracılığıyla Liberya'da yapılacak ateşkesi izlemek için Nijerya, Pakistan ve Ukrayna'dan toplam 16 bin 475 asker ve polis gönderilmişti.

BM tarafından bölgeye giden polis ve askerler, ülkedeki güvenlik, hukukun üstünlüğü, silahsızlanma, insan haklarının korunması ve sürdürülebilir barış gibi konularda çalışmalar yapmıştı.

İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiasıAnkara'yı hareketlendiren ittifak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Barış Gücü liberya UNMIL

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.