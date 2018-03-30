Liberya'daki BM barış gücü geri çekildi

Birleşmiş Milletler Liberya Misyonu'na (UNMIL) bağlı olarak bu ülkede görev yapan barış güçlerinin tamamının geri çekildiği bildirildi.
UNMIL'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liberya'da yaşanan iç savaşı önlemek amacıyla 15 yıldır burada görev yapan BM barış güçleri, görevlerinin sona ermesinin ardından törenle uğurlandı.
Törende konuşan Liberya Devlet Başkanı George Weah, BM'nin Liberya'ya yaptığı yardımlar için teşekkür ederek, "En karanlık günlerimizde BM bizim yanımızdaydı. Size söz veriyoruz bir daha savaşmayacağız." dedi.
Weah, BM'nin barış güçlerinin Liberya'da iç savaşın önlemesi için yürütülen çalışmalarda önemli rol oynadığını kaydetti.
Liberya'da 1999 ile 2003 yılları arasında yaşanan iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüzbinlerce kişi ülke dışına göç etmek zorunda kalmıştı.
Ülkede 2003'te kurulan UNMIL aracılığıyla Liberya'da yapılacak ateşkesi izlemek için Nijerya, Pakistan ve Ukrayna'dan toplam 16 bin 475 asker ve polis gönderilmişti.
BM tarafından bölgeye giden polis ve askerler, ülkedeki güvenlik, hukukun üstünlüğü, silahsızlanma, insan haklarının korunması ve sürdürülebilir barış gibi konularda çalışmalar yapmıştı.
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