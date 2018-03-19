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Liberya'daki Nijeryalı polisler geri çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Liberya'daki Nijeryalı polisler geri çekildi

Birleşmiş Milletler Liberya Misyonu'na (UNMIL) bağlı olarak bu ülkede görev yapan Nijerya polislerinin tamamı geri çekildi.

UNMIL'dan yapılan yazılı açıklamada, Liberya'da yaşanan iç savaşı önlemek amacıyla bir süredir burada görev yapan Nijeryalı polislerin görevlerinin sona ermesinin ardından 108 polisin olduğu son grubun da ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, misyonun bölgedeki faaliyetleri son vermesi kapsamında şubat ayında 200 polisin geri çekildiği kaydedilerek, "Misyon, 30 Mart 2018'e kadar Liberya'daki görevini tamamlayacak." denildi.

Nijeryalı asker ve polis birlikleri, Liberya'da iç savaşın önlemesi için yürütülen çalışmalarda önemli rol oynuyor.

Liberya'da 1999 ile 2003 yılları arasında yaşanan iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüzbinlerce kişi göç etmişti.

Ülkede 2003'te kurulan UNMIL aracılığıyla Liberya'da yapılacak ateşkesi izlemek için Nijerya, Pakistan ve Ukrayna'dan toplam 16 bin 475 asker ve polis gönderilmişti.

BM tarafından bölgeye giden polis ve askerler, ülkedeki güvenlik, hukukun egemenliği, silahsızlanma, insan haklarının korunması ve sürdürülebilir barış gibi konularda çalışmalar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
iç savaşı liberya UNMIL

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