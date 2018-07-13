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Libya açıklarında 104 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 03:00 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 104 kaçak göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki El-Hums kenti açıklarında 104 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin şişme bir bottaki 13'ü kadın 104 göçmeni kurtardığı duyuruldu.

Açıklamada, Sudan, Mısır, Fas ve Tunus uyruklu bu göçmenlerin daha sonra Trablus'taki barınma merkezine götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmenler bulunuyor. Bu kişilerin yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmenler Libya

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