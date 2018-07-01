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Libya açıklarında 115 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 115 göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Surman kenti açıklarında 115 göçmen kurtarıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya donanmasından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, dün akşam Surman'ın yaklaşık 10 kilometre açığında 115 göçmeni kurtardığı belirtildi.

Afrika uyruklu göçmenlerin, gerekli yardımların yapılmasının ardından yasa dışı göçle mücadele birimine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kurtarılan söz konusu kişilerin, cuma günü başkent Trablus açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan göçmenler olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus açıklarında cuma günü göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 16'sının kurtarıldığı, 100'den fazla kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Libya Surman

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