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Libya açıklarında 141 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee: - "Arama kurtarma gemisi Aquarius, Sınır Tanımayan Doktorlar ile iş birliği içinde 141 kişiyi kurtarmıştır" - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "(Aquarius) Nereye isterse gidebilir ama İtalya'ya gelemez. İnsan kaçakçılarını ve suç ortaklarını durdurun"

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi.

Kuruluşun internet sitesinde yer verilen yazılı açıklamada, cuma günü arama kurtarma gemisi Aquarius'un, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile iş birliği içinde 141 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki kuruluş da Avrupa hükümetlerine uluslararası deniz hukuku çerçevesinde denizden kurtarılan insanların karaya çıkabilmeleri ve Aquarius'un ivedilikle insani yardım sağlamaya devam edebilmesi adına yanaşabileceği güvenli bir yer tahsis etmeleri çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden 67'sinin refakatsiz çocuklardan oluştuğu, bazılarının sağlık durumunun şu an için stabil olduğu ancak bazılarının son derece güçsüz ve yetersiz beslendikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MSF ve SOS Mediterranee, insani yardımı aksatan ve son aylarda denizde çok sayıda ölüme neden olan Avrupa politikaları konusunda son derece endişelidir. Aquarius, şu an Orta Akdeniz'de son kalan iki insani arama ve kurtarma gemisinden biridir. İnsani kuruluşların suçlu sayılarak onlara blokaj uygulanması, Avrupa'nın bozuk iltica sistemi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Avrupa'ya gelen sığınmacıları yeniden yerleştirmesi hususlarındaki en büyük sorunlarından birini yansıtmaktadır.

SOS Mediterranee ve MSF, bir kez daha bütün Avrupa hükümetlerine ve deniz kurtarma birimlerine Akdeniz'deki insani krizin şiddetinin farkına varmaları, en yakın güvenli limana hızlı erişim sağlamaları ve Orta Akdeniz'de hayat kurtaran insani yardımı engellemektense kolaylaştırmaları çağrısında bulunmaktadır."

SOS Mediterranee'nin Twitter hesabındaki paylaşımlarda da İtalya ve Malta'nın limanlarına geliş izni vermediği, Aquarius'un Malta ve İtalya arasında güvenli bir liman belirlenmesini beklediği duyuruldu.

- İtalya, Aquarius'a yine izin vermiyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de geminin İtalya'ya gelemeyeceğini "Sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluk alanında, onlar tarafından koordine edilmektedir. Gemi, şu an Malta sularındadır ve Cebelitarık bayrağını taşımaktadır. Bu noktada da hayatta kalanları koruma sorumluluğu Birleşik Krallık'a aittir." sözleriyle duyurdu.

İtalya'da hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "(Aquarius) Nereye isterse gidebilir ama İtalya'ya gelemez. İnsan kaçakçılarını ve suç ortaklarını durdurun." açıklamasında bulundu.

- Malta, limanlarını kapalı tutmaya devam ediyor

Öte yandan, haziran ayında sivil toplum kuruluşu gemilerine limanlarını kapatan Malta'nın bu tutumunu devam ettireceği öğrenildi.

The Malta Independent gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Mission Lifeline ile ilgili soruşturma süreci tamamlanmadan hükümetin sivil toplum kuruluşu gemilerinin Malta limanlarına giriş ve çıkışlarına koyduğu yasağı kaldırmayacağı bildirildi.

Haziran ayında İtalya ve Malta, 123'ü çocuk ve 7'si hamile 630 düzensiz göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius gemisine limanlarına gelme izni vermemişti. Bu olay önce İtalya ve Malta arasında, daha sonra ise eleştirileri nedeniyle Fransa ve İtalya arasında krize sebep olmuştu. İtalya ve Malta'nın kabul etmediği göçmenler, İspanya'da karaya çıkmıştı.

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Akdeniz Aquarius göçmen İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini Libya malta SOS Mediterranee

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