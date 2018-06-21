Libya açıklarında 142 göçmen kurtarıldı

Libya'nın Karaboli kenti açıklarında 142 kaçak göçmenin daha kurtarıldığı, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaboli kentinin 25 mil açıklarında 142 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerin Afrika uyruklu olduğu ifade edilen açıklamada, denizde boğulan 3 kişinin de cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Sayılarının çok olması nedeniyle iki aşamada kurtarılan kaçak göçmenlerin, yapılan insani ve tıbbi yardımların ardından Tacura kentindeki barınma merkezine nakledildikleri aktarıldı.

Karaboli kenti açıklarında bugün kurtarılan göçmen sayısı 443'e yükseldi.

Libya donanmasından bugün yapılan açıklamada, başkent Trablus'un 60 kilometre doğusunda yer alan Karaboli kenti açıklarında 46'sı çocuk 301 göçmenin kurtarıldığı duyurulmuştu.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

