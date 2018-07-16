Libya açıklarında 158 göçmen kurtarıldı

Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki Hums kenti açıklarında 158 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Trablus'un doğusundaki Hums kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 158 göçmen kurtarıldı.
Göçmenlerin Afrika kökenli olduğu aralarında 9'u çocuk 34 kadının bulunduğu kaydedildi.
Göçmenlerin Hums kentinin 26 mil açığında şişme bir bot üstündeyken kurtarıldığı belirtildi.
Avrupa'da daha iyi yaşam şartları hedefiyle Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısında oldukça artış gözlenirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.
Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?
İşte Sedat Peker'in beraat kararının gerekçesi
Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf
Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador kendi maaşını düşürüyor
Beyaz dul lakaplı kadın teröristin hedefinde Türkiye var!
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum