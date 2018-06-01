Libya açıklarında 158 kaçak göçmen kurtarıldı

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin, Libya açıklarında 158 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, sivil topluk kuruluşu SOS Mediterranee'ye ait Aquarius adlı gemi, Libya'nın Hums kenti açıklarında bir botta bulunan 158 kaçak göçmeni kurtardı.

26'sı kadın 5'i çocuk olan 158 kaçak göçmenin, Batı Afrika, Bangladeş, Sudan ve Fas uyruklu olduğu belirlendi.

Aquarius gemisi, İtalyan yetkililerinin gerekli izni vermesinin ardından yarın ülkenin güneyinde yer alan Sicilya adasının güneyindeki Pozzallo Limanı'na ulaşacak.

