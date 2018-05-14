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Libya açıklarında 180 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:33 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 180 göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya Deniz Kuvvetlerine bağlı liman ve sahil güvenlik ekiplerinin, başkent Trablus sahili açıklarında şişme botta bulunan 180 kaçak göçmeni kurtardığı belirtildi.

Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, sahil korumaya bağlı kurtarma ekiplerinin, aralarında 15 kadın ile 7 çocuğun bulunduğu 180 yasa dışı göçmeni kurtardığı ifade etti.

Trablus'un doğusunda Karapoli kentinin 36 mil açıklarında gerçekleşen operasyonda kurtarılan göçmenlerin Mısırlı, Suriyeli ve Afrikalılardan oluştuğu bildirildi.

Kurtarma operasyonu ardından göçmenlerin Trablus'taki göçmen sığınma merkezine naklinin yapıldığı dile getirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz'de yasadışı göç göçmenler Libya

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