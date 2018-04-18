Libya açıklarında 217 kaçak göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkenin batı sahili açıklarında 217 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu.
Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Karapoli kenti açıklarında 85'i kadın, 10'u çocuk 217 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, göçmenlerin Trablus Deniz Üssü'nde insani ihtiyaçlarının karşılandığı daha sonra da "Tacura Sığınma Merkezi"ne gönderildiği kaydedildi.
Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
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