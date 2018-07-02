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Libya açıklarında 220 göçmen daha kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:17 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 220 göçmen daha kurtarıldı

Libya'nın batı sahili açıklarında düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların olduğu 220 yasa dışı göçmen daha kurtarıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin batı sahili açıklarında yasa dışı göçmenlerin kurtarılması için operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Kasım, Batı Bölgesi Sahilleri Muhafızları "Tallil Teknesi" tarafından düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk, 10'u kadın 105 yasa dışı göçmenin kurtarıldığını aktarırken, "Zuvera Teknesi" ekibinin ise 3'ü çocuk, 4'ü kadın 115 yasa dışı göçmeni kurtardığını dile getirdi.

Yasa dışı göçmenlerin Sudan, Yemen, Sierra Leone, Kenya, Fildişi Sahili, Liberya ve Bangladeş uyruklu olduğunu bildiren Kasım, "Operasyonda kurtarılan göçmenlere gerekli tıbbi ve insani müdahaleler yapılarak, Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimine teslim edildi." dedi.

Libya'nın batısında aynı gün düzenlenen operasyonlar kapsamında Surman kenti açıklarında çeşitli Afrika ülkelerinden gelen 115 göçmenin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ülkenin batı sahili açıklarında düzenlenen söz konusu 3 operasyon sonucu aynı günde kurtarılan göçmenlerin sayısı 335'e ulaştı.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Libya Yasa Dışı

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