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Libya açıklarında 237 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 02:11 | Son Güncelleme

Karaboli kenti açıklarında 237 kaçak göçmen daha kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Karaboli kenti açıklarında 237 kaçak göçmenin daha kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin iki ayrı kurtarma operasyonunda, şişme botlarda bulunan 2'si çocuk, 3'ü kadın 237 kaçak göçmeni kurtardığı ifade edildi.

İlk operasyonun Karaboli'nin 20 kilometre kuzeyinde ikincisinin ise 36 mil kuzeyde gerçekleştirildiği, kurtarılanların büyük kısmının Sudan uyruklu olduğu kaydedildi.

Kurtarılanların yapılan insani ve tıbbi yardımların ardından Tacura kentindeki barınma merkezine nakledildikleri aktarıldı. Son operasyonla birlikte Karaboli açıklarında kurtarılanların sayısı 680'e yükselmiş oldu.

Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan açıklamada, 142 kaçak göçmenin kurtarıldığı, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldığı belirtilmişti. Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmen Karaboli Libya

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