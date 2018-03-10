Libya açıklarında 237 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı deniz kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Ez-Zaviye kenti açıklarında 237 kaçak göçmeni ölümden kurtardığı bildirildi.
Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, 2 şişme botta 44'ü kadın 7'si çocuk 237 kaçak göçmenin boğulmaktan kurtarıldıkları belirtildi.
Kaçak göçmenlere sağlık hizmeti ve insani yardım sağlandığı da aktarılan açıklamada, 2 Bangladeşli dışındaki kaçak göçmenlerin Afrika ülkesi vatandaşlarından oluştuğu ifade edildi.
Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
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