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Libya açıklarında 270 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 270 göçmen kurtarıldı

Libya'nın batı sahili açıklarında 270 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri sözcüsü Tuğgeneral Eyüp Kasım yaptığı yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, aralarında 11 çocuk ve 80 kadının bulunduğu 270 göçmeni kurtardığını ifade etti.

Tuğgeneral Kasım, Eritre, Güney Sudan, Mısır, Komorlar ve Bangladeş uyruklu göçmenlerin, gerekli yardımların yapılmasının ardından yasa dışı göçle mücadele teşkilatına teslim edildiğini belirtti.

Başkent Trablus açıklarında dün göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 16'sının kurtarıldığı, 100'den fazla kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya UMH yasa dışı göçmen

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