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Libya açıklarında 292 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 292 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya'nın batısındaki Zaviye kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların olduğu 292 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik devriyeleri, üç bottaki 42'si kadın, 10'u çocuk 292 düzensiz göçmeni Zaviye açıklarında kurtardı.

Tıbbi ve insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura Sığınma Merkezi'ne teslim edildiği kaydedildi.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunun Afrikalı olduğu belirtilirken, bazılarının Suriye uyruklu, 1'inin de Libyalı olduğu aktarıldı.

Libya, ülkelerindeki çatışma veya kötü ekonomik koşullardan kaçarak Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

UMH, Avrupa Birliği ile İtalya başta olmak üzere birliğe üye ülkelerden düzensiz göçle mücadele konusunda yardım alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Zaviye

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