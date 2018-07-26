Libya açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeybatısındaki Zuvare kenti açıklarında 31 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik devriyeleri, bir teknede bulunan 31 düzensiz göçmeni Zuvare kenti açıklarında kurtardı.
Kurtarılan kişilerin Bangladeş ve Gana uyruklu oldukları belirtilen açıklamada, göçmenlerin önce Trablus Deniz Üssü'ne götürüldüğü, burada tıbbi ve insani yardımda bulunulduktan sonra başkent Trablus'taki Tarik es-Sikke Barınma Merkezi'ne teslim edildikleri kaydedildi.
Libya, Afrikalı yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişte kullandıkları en önemli noktalar arasında yer alıyor.
Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!
Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum