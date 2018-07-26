Libya açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeybatısındaki Zuvare kenti açıklarında 31 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik devriyeleri, bir teknede bulunan 31 düzensiz göçmeni Zuvare kenti açıklarında kurtardı.

Kurtarılan kişilerin Bangladeş ve Gana uyruklu oldukları belirtilen açıklamada, göçmenlerin önce Trablus Deniz Üssü'ne götürüldüğü, burada tıbbi ve insani yardımda bulunulduktan sonra başkent Trablus'taki Tarik es-Sikke Barınma Merkezi'ne teslim edildikleri kaydedildi.

Libya, Afrikalı yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişte kullandıkları en önemli noktalar arasında yer alıyor.

