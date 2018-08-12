Libya açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın batısındaki Surman kenti açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerine bağlı devriyelerin Surman'ın yaklaşık 7 mil kuzeyinde 19'u kadın, 4'ü çocuk 60 düzensiz göçmeni kurtardığı belirtildi.

Çoğunluğu Afrika ülkelerinden olan bu kişilerden 3'ünün Faslı, 6'sının ise Bangladeşli olduğu aktarıldı.

Libya, mevcut çatışma veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

UMH, düzensiz göçle mücadele konusunda Avrupa Birliği ile başta İtalya olmak üzere birliğe üye ülkelerden yardım alıyor.

