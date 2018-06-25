Libya açıklarında 657 göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya açıklarında son iki güde 657 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya donanmasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Guneyme bölgesi açıklarında bugün çeşitli Afrika ülkelerinden 167 göçmen kurtarıldı.

Açıklamada, şiddetli dalgalar nedeniyle batmaya başlayan dört şişme bottan kurtarılanlardan 4'ünün çocuk, 24'ünün kadın olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca aynı bölgede dün de 21'i çocuk, 75'i kadın olmak üzere 490 göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin 3'ünün Libya, diğerlerinin de Afrika ülkeleri vatandaşı olduğu kaydedildi.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

