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Libya açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:42 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, Karapoli kenti açıklarında 74 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, Karapoli kenti açıklarında teknede yol alan 5'i çocuk 40'ı kadın 74 kaçak göçmeni kurtardığı belirtildi.

Göçmenlerin, çeşitli Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Libya açıklarında dün 11 kaçak göçmenin cesedinin bulunduğu, 83 kaçak göçmenin ise kurtarıldığı bildirilmişti.

Siyasi karışıklıklara sahne olan Libya, Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişinde önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Her yıl ülkelerindeki çatışmadan kaçan on binlerce kişi daha iyi koşullarda yaşama hayaliyle Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Libya sahilleri, son birkaç senedir başta İtalya olmak üzere yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan kişilerin tehlikeli yolculuklarına sahne oluyor.

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