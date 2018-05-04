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Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:49 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'nın batısında Akdeniz açıklarında 80 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri tarafından bugün ülkenin kuzeybatısındaki Millite Gaz Kompleksi'nin 25 mil açıklarındaki bir şişme bot içinde 28'i kadın 11'i çocuk olmak üzere 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

Avrupa'ya geçmeyi planlayan yasa dışı göçmenlerin çeşitli Afrika ülkelerinden geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Göçmenlerin kurtarılmasının ardından gerekli insani yardımların yapıldığı ve kaçakların Trablus'un doğusundaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Tacura Göçmen Sığınma Merkezine nakledildiği belirtildi.

Libya siyasi ve güvenlik krizlerine rağmen Avrupa'ya göçü arzulayan Afrikalı kaçak göçmenlerin önemli geçiş kapısı olarak dikkati çekiyor. Yerel ve uluslararası kaynaklara göre Libya'da yüzde 95'i Afrikalı olmak üzere 24 ülkeden kaçak göçmen bulunuyor.

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Afrikalı kaçak göçmenler Libya Yasadışı göçle mücadele

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