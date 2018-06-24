Libya açıklarında 97 göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Zliten kenti açıklarında 97 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin şişme botlarda bulunan 26'sı çocuk, 22'si kadın 97 kaçak göçmeni kurtardığı ifade edildi.

Kurtarılanların Etiyopya, Eritre, Nijerya ve Gambiya gibi Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi.

Deniz Kuvvetleri, perşembe günü de 443 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

