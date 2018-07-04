Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Karaboli kenti açıklarında 125 kaçak göçmenin daha kurtarıldığı, 6 kişinin ise cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Karaboli kentinin 8 mil açıklarında batan şişme bottaki 28'i kadın, 6'sı çocuk 125 göçmenin kurtarıldığı duyuruldu.
Denizde boğulan 6 göçmenin ise cesetlerine ulaşıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu göçmenlerin Afrika uyruklu olduğu belirtildi.
Açıklamada, kurtarılanların insani ve tıbbi yardımların ardından Trablus'taki barınma merkezlerine gönderildiği ifade edildi.
Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.
Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!
Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Filipinli kadın karnı şişince doktora gitti, hamile değil kanser çıktı!
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum