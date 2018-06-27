Libya açıklarında yaklaşık 200 göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Karaboli kenti açıklarında 200 kaçak göçmenin daha kurtarıldığı bildirildi.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Karaboli kentinin 25 mil açıklarında 200 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, düzenlenen operasyonla kurtarılan göçmenlerin Afrika uyruklu olduğu ifade edildi.
Deniz Kuvvetlerinden geçen perşembe yapılan açıklamaya göre, Karaboli kenti açıklarında yüzlerce göçmen kurtarılmıştı.
Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.
UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.
Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!
Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
Okuyucu Yorumları 0 yorum