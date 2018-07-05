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Libya açıklarındaki en büyük doğalgaz sahası faaliyete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumu, İtalyan Eni şirketi ile yürütülen "Barış Denizi Projesi" kapsamında doğalgaz üretimine başladı

Libya açıklarındaki en büyük doğalgaz sahasında üretimin başladığı bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'nın Eni şirketi ile yürütülen "Barış Denizi Projesi"nde ikinci aşamaya geçildi ve ilk kuyudan doğalgaz üretimine başlandı.

Projenin Libya'daki en büyük açık deniz (offshore) doğalgaz sahasında gerçekleştirildiğine vurgu yapılan açıklamada, bir hafta içinde iki yeni kuyuda, ekim ayında ise 7 kuyuda daha üretimin başlayacağı aktarıldı.

Bugün duyurulan aşama, günlük 400 milyon metreküp doğalgaz üretimine imkân sağlıyor.

Başkent Trablus'un 120 kilometre kuzeybatısında yer alan Barış Denizi Sahası'nın 260 milyar metreküpten fazla doğalgaz rezervine sahip olduğu belirtiliyor.

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Barış Denizi doğalgaz Libya Petrol Kurumu

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