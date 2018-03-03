Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhli Tunus'ta

TUNUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli ile Tunus Meclis Başkanı Muhammed en-Nasır'ın görüşmesinde, Libyalı taraflar arasında diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması yolları ele alındı.

Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Tunus'u ziyaret eden Suveyhli, başkent Tunus'taki parlamento binasında Meclis Başkanı Nasır tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Libyalı taraflar arasında diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması yolları ile Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Siyasi Anlaşma'nın düzenlenmesi için sunulan öneriler gündeme geldi.

Tunus'un Libyalı tarafların bakış açılarını yaklaştırmadaki olumlu rolünden övgüyle söz eden Suveyhli, Tunus'a, Libya'nın diyalog ve barış çabalarını baltalayan dış müdahaleleri aşmasına yardımcı olmasını istedi.

Nasır da Tunus'un Libya'da toprak bütünlüğü, devlet egemenliği ve yeniden istikrarın sağlanması için kardeş Libya halkının yanında olduğunu belirterek, Tunus'un Suheyrat Anlaşması temelinde krizden çıkış için tek yol olan siyasi çözüm ve diyaloğun sürdürülmesine destek verdiğini kaydetti.