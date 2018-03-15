Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'na yönelik silahlı saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli'nin konvoyunu hedef alan silahlı saldırıya tepki göstererek, faillerin yakalanması ve yargılanması sözünü verdi.
Serrac yayımladığı yazılı açıklamada, "Hain saldırıyla, güvenliğin tesis edilmesi ve ulusal mutabakatın sağlanması için harcanan çabalar sabote edilmeye çalışıldı." ifadesini kullandı.
Libya halkını, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu suç eylemleriyle mücadelede tek saf olmaya çağıran Serrac, Suveyhli'nin konvoyunu hedef alan silahlı saldırıya tepki göstererek, faillerinin yakalanacağı ve yargılanacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun dün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada da söz konusu saldırı kınanarak, siyasi gayelerin gerçekleştirilmesi için şiddetin kullanılmasının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedilmişti.
Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı, dün, Suveyhli'nin ülkenin batısındaki Gıryan ve Yifrin kentlerini ziyareti sırasında suikast girişimine maruz kaldığını ve saldırıdan kurtulduğunu duyurmuştu.
Suveyhli, başkent Trablus'ta 20 Şubat 2017'de de bir başka suikast girişiminden yara almadan kurtulmuştu.
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