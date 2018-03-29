HABER

Libya Devlet Yüksek Konseyinden "referandum" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 05:21 | Son Güncelleme

Konsey üyelerinin, BM Libya Özel Temsilcisi Selame'ye gönderdiği yazıdan: - "Anayasa taslağı, hazırlık komisyonunun onayının ardından halkın mülkiyetine geçmiştir, artık onu kabul etme ya da reddetme konusunda karar verecek olan halktır"

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi, hazırlanan anayasa taslağının, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde halkoylamasına sunulması konusundaki kararlılığını yineledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yle başkent Trablus'ta gerçekleştirdiği görüşmede Libya siyasi anlaşmasındaki düzenlemeler ele alındı.

Konsey üyeleri, görüşmenin ardından Selame'ye gönderdiği yazıda, "Anayasa taslağı, hazırlık komisyonunun onayının ardından halkın mülkiyetine geçmiştir, artık onu kabul etme ya da reddetme konusunda karar verecek olan halktır." ifadesini kullandı.

Geçiş sürecinde dördüncü aşamaya girmenin ülkedeki kaos halinin devam etmesi anlamına geleceğini vurgulayan üyeler, seçimlerin başarıyla yapılabilmesi için şartların oluşturulmasının referandum için de gerekli olduğunu kaydetti.

BM'nin sunduğu eylem planına göre Libya'da 2018 sona ermeden seçim yapılması planlanıyor.

Libya'da, anayasa komisyonu nihai anayasa taslağını Temmuz 2017'de onamıştı. Söz konusu taslak, Libyalıların isteklerini karşılamadığı ve merkeziyetçiliği güçlendirdiği gerekçesiyle bazı aktivistler ve siyasetçiler tarafından eleştiriliyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
'Sen hamileyken kocanla yatıyordum!''Sen hamileyken kocanla yatıyordum!'
e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme!e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Devlet Yüksek Konseyi referandum

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya'da korkutan deprem!

Amasya'da korkutan deprem!

YPG'li teröristler her şeyi anlattı! İnanılmaz ifadeler

YPG'li teröristler her şeyi anlattı! İnanılmaz ifadeler

5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' kandırıp 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptılar

5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' kandırıp 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.