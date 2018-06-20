Libya kıyılarında 6 göçmenin cesedi bulundu

Libya kıyılarında 6 göçmenin cesetinin bulunduğu, 5 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının Libya Donanma Sözcüsü Eyüp Gasim'e dayandırdığı haberde, başkent Trablus'un yaklaşık 20 kilometre batısındaki Cenzur kıyılarında 6 göçmenin cesetinin bulunduğu, 5 göçmenin de kurtarıldığı belirtildi.
Olayın geçen günlerde ihbar edilenden farklı bir kaza olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktaran Gasim, yaralıların Cenzur'daki bir hastaneye sevk edildiğini kaydetti.
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