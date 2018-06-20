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Libya kıyılarında 6 göçmenin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

Libya kıyılarında 6 göçmenin cesedi bulundu

Libya kıyılarında 6 göçmenin cesetinin bulunduğu, 5 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının Libya Donanma Sözcüsü Eyüp Gasim'e dayandırdığı haberde, başkent Trablus'un yaklaşık 20 kilometre batısındaki Cenzur kıyılarında 6 göçmenin cesetinin bulunduğu, 5 göçmenin de kurtarıldığı belirtildi.

Olayın geçen günlerde ihbar edilenden farklı bir kaza olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktaran Gasim, yaralıların Cenzur'daki bir hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

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6 ölü göçmen Kaza Libya Libya Donanma Sözcüsü Eyüp Gasim

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