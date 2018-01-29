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Libya Merkez Bankasına başkan atama krizi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:54 | Son Güncelleme 5 dakika önce

-Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Suveyhli: - "Siyasi ittifakın dışında hiçbir karar, icra ya da varlığın meşruiyeti olamaz"

TRABLUS (AA) - Trablus'taki Yüksek Devlet Konseyi, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından Libya Merkez Bankasına yeni başkan atanması kararının gayrimeşru olduğunu belirtti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin, "Siyasi ittifakın dışında hiçbir karar, icra ya da varlığın meşruiyeti olamaz." açıklamasında bulundu.

TM'nin atadığı Muhammed Şukri'nin mecliste yemin töreninin ardından gelişmeyi değerlendiren Suveyhli, Tobruk yönetimi tarafından alınan kararı boşluğa atılan bir adım şeklinde niteleyerek, bunun önceki adımlar gibi havada kalacağını ve bedelini vatandaşın ödeyeceğini söyledi.

Suveyhli TM'deki vekillere seslenerek, "TM'deki arkadaşların bir an önce kendilerine gelmelerini ve ancak tam bir ortaklık ve uzlaşıyla gerçekleşecek olan ülkenin çıkarlarını öncelemelerini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

TM tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na Şukri'nin atanmasına önceden karşı çıkan Suveyhli, Trablus'taki Merkez Bankası Başkanı "Sıddık el-Kebir'in her iki tarafın uzlaşıyla seçeceği biri çıkana dek görevinde kalacağını dile getirmişti. Suveyhli ayrıca, kararın 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" maddelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Suheyrat Anlaşması 15'inci maddesine göre "Üst düzey atamalar TM ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi arasında uzlaşıyla gerçekleşir." ifadeleri yer alıyor.

Libya Merkez Bankası başkanlığını Trablus'taki "Sıddık el-Kebir" yürütürken, ülkenin doğusundaki Beyda kentinde bulunan Ali el-Hibri de bu görevi sürdürüyordu. Libya yasalarına göre Merkez Bankası Başkanlığı atamaları 5 yılda bir gerçekleşiyor. Hibri'nin görev süresinin bitmesinden dolayı TM yeni başkan olarak Muhammed Şakir'i Trablus'taki yönetimle uzlaşıya varmadan atadığını duyurmuştu.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

(AA)

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