TRABLUS (AA) - Libya'da Merkez Bankası yönetiminin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı uluslararası komite çağrısından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Es-Sıddık el-Kebir, yayımladığı yazılı açıklamada, "UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Trablus ve Beyda'daki resmi ve paralel merkez bankalarına ait işlemlerin kontrol edilmesi için BM'ye yaptığı uluslararası komite çağrısından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Açıklamada bu talebin Merkez Bankası tarafından 2015 yılından bu yana birçok kez dile getirildiğine dikkat çekilerek, "Şeffaflık ve sorumluluk ilkesine bağlılığımız ve vatandaşın gerçek bilgiye ulaşma hakkına inancımız gereği bu alanda görevlendirilecek heyetle iş birliğine tam olarak hazırız." değerlendirmesi yapıldı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, bir süre önce yaptığı açıklamada, BM'ye UMH'ye bağlı Merkez Bankası ile Beyda kentindeki "paralel" Merkez Bankasının işlemlerinin gözden geçirilmesi için uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulunmuştu.