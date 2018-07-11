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Libya Merkez Bankasından UMH'nin "uluslararası komite" talebine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 04:22 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Es-Sıddık el-Kebir, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın BM'ye yaptığı uluslararası komite çağrısından memnuniyet duyduğunu belirtti

TRABLUS (AA) - Libya'da Merkez Bankası yönetiminin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı uluslararası komite çağrısından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Es-Sıddık el-Kebir, yayımladığı yazılı açıklamada, "UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Trablus ve Beyda'daki resmi ve paralel merkez bankalarına ait işlemlerin kontrol edilmesi için BM'ye yaptığı uluslararası komite çağrısından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Açıklamada bu talebin Merkez Bankası tarafından 2015 yılından bu yana birçok kez dile getirildiğine dikkat çekilerek, "Şeffaflık ve sorumluluk ilkesine bağlılığımız ve vatandaşın gerçek bilgiye ulaşma hakkına inancımız gereği bu alanda görevlendirilecek heyetle iş birliğine tam olarak hazırız." değerlendirmesi yapıldı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, bir süre önce yaptığı açıklamada, BM'ye UMH'ye bağlı Merkez Bankası ile Beyda kentindeki "paralel" Merkez Bankasının işlemlerinin gözden geçirilmesi için uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulunmuştu.

BM'ye sunulan mektupta, "Hükümet, krizlerin çözümü için reform paketlerini uygulamaya başlarken, Petrol Hilali bölgesinde çıkan olaylar neticesinde petrol ihracatı durdu. Bu da ülkeyi ekonomik açıdan çöküşün eşiğine getirdi. Bu bağlamda BM Güvenlik Konseyinden, doğruluk ve şeffaflık ilkesine ulaşmak için uluslararası ekonomi kuruluşlarının yardımıyla acilen uluslararası teknik bir heyet kurmasını ve Trablus'taki Merkez Bankası ile Beyda kentindeki Merkez Bankasının gelir, gider ve tüm işlemlerini gözden geçirmesini istiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin desteklediği General Halife Hafter, Trablus'taki Merkez Bankasının, "petrol gelirleriyle" Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenleyen silahlı gruplara destek verdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Hafter'in ele geçirilen petrol limanlarının Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Merkez Bankası UMH

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