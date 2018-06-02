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Libya, Nijer, Çad ve Sudan arasında "sınır" anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 01:50 | Son Güncelleme

Libya, Nijer, Çad ve Sudan arasında "sınır" anlaşması

TRABLUS (AA) - Libya, Nijer, Çad ve Sudan arasında "ortak sınırların izlenmesi" için dörtlü anlaşma imzalandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir, Çad'ın başkenti N'Djamena'da güvenlik ve ortak sınırın izlenmesiyle ilgili iş birliğinin güçlendirilmesi anlaşması imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, insan ve silah kaçakçıları ile yakıt kaçakçılarının aktif olduğu sınır bölgeleriyle ilgili anlaşmaya Libya'nın yanı sıra Nijer, Çad ve Sudan'ın imza attığı kaydedildi.

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Çad Libya nijer Sudan

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