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Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinden Petrol Hilali Bölgesi'ne 40 araçlık sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 00:12 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı askeri birlikler, Petrol Hilali Bölgesi'ni kontrolünde tutan İbrahim el-Cedran güçlerine gidecek yardımların önünü kesmek için Sirte'ye 40 araçlık sevkiyat yaptı. Sirte Koruma Güçleri adlı oluşum, kentin güneyindeki geçiş noktalarına konuşlandı. - Sirte Koruma Güçleri adına konuşan Salim Emyel, güçlerinin bölgede yürütülen mücadelede taraflardan herhangi birinin yanına sürüklenmeyi reddettiğini ve (Cedran ya da Halife Hafter) taraflardan herhangi birine destek amaçlı bir geçiş koridoru açmayı kabul etmediğini vurguladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin kuzeydoğusundaki Petrol Hilali Bölgesi'ni ele geçiren, bölgedeki petrol tesisleri muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran güçlerinin ikmal yollarını kesmek için Sirte'ye 40 araçlık sevkiyat yaptı.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarının AA muhabirine yaptığı açıklamalara göre, UMH tarafından oluşturulan 40 araçlık Sirte Koruma Güçleri kente ulaştı.

Sirte'nin güneyindeki geçiş noktalarına konuşlandığı belirtilen askeri birlikler, Petrol Hilali Bölgesi'ni ele geçiren güçlere gidecek yardımları engellemek amacıyla arama tarama faaliyetleri yürütecek.

Bu arada Halife Hafter'e bağlı Orta Hava Kuvvetleri Operasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ra's el-Unuf bölgesinden Sirte kenti önlerine kadar bölgenin hava kuvvetleri tarafından operasyon alanı olduğu ilan edildi.

Geçen günlerde Tobruk'taki Temsilciler Meclisine bağlı ve Halife Hafter tarafından sevk ve idare edilen hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Sirte kenti taşra bölgelerinde Petrol Hilali Bölgesi'ne yardım ulaştıran silahlı araçları vurduğu bildirilmişti.

Öte yandan Sirte Koruma Güçleri adına konuşan Salim Emyel, "Cedran'ın milisleri, kendilerine destek ulaşması için Sirte'den sahil yolu üzerinden Petrol Hilali'ne doğru güvenli bir koridor açmak için çabalıyor." dedi.

Libya Mutevassıt gazetesine açıklamalarda bulunan Emyel, Sirte Koruma Güçleri'nin bölgede yürütülen mücadelede taraflardan herhangi birinin yanına sürüklenmeyi reddettiğini ve (Cedran ya da Hafter) taraflardan herhangi birine destek amaçlı bir geçiş koridoru açmayı kabul etmediğini vurguladı.

Temsilciler Meclisinden daha önce yapılan açıklamada, birliklere, saldırganlara "demir yumruk indirmeleri" çağrısında bulunulurken, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra ve Ra's el-Unuf petrol limanlarına saldırı düzenlenmesini kınamıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu ise çatışmaların ardından mücbir sebep hali ilan edildiğini ve Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra ve Ra's el-Unuf limanlarındaki petrol üretiminin askıya alındığını duyurmuştu.

Halife Hafter'e bağlı güçler, Eylül 2016'da düzenlediği saldırının akabinde bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini ve Cedran yanlılarının püskürtüldüğünü açıklamıştı.
Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's el-Unuf ve Brega petrol limanları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Petrol Hilali Bölgesi Sirte kenti

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