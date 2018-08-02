Libya UMH Başkanı Serrac İngiliz bakan Mordaunt'u kabul etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, güvenlik kurumlarının donanımı için Libya'ya silah ambargosunun kısmen kaldırılması konusunda İngiltere'nin desteğini talep etti.
Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Serrac, başkent Trablus'ta İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Libya'da güvenlik kurumlarının donanımı için silah ambargosunun kısmen kaldırılması noktasında ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki diplomatik çabalarına İngiltere'nin destek vermesini talep eden Serrac, düzensiz göç konusuna kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğine değindi.
Öte yandan İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Mordaunt ise İngiltere'nin UMH'yi desteklediğini ve ülkesinin, UMH'nin Libya halkının ihtiyaçlarına ve kalkınma taleplerine etkin ekonomik ortaklıklar yoluyla cevap verme gücünün artırılmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Mordaunt, İngiliz şirketlerinin Libya'da sağlık, eğitim, yatırım ve diğer alanlarda katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi, 2011'de aldığı 1970 nolu karar gereği, BM üyesi tüm ülkelerden, Libya'ya silah, mühimmat, araç, askeri teçhizat ve yedek parça teminini yasaklamıştı.
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