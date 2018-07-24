Libya UMH Başkanı Serrac silah ambargosunun kısmen iptalini istedi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, güvenlik kurumlarının donanımı için Libya'ya silah ambargosunun kısmen kaldırılması talebinde bulundu.
UMH Ofisinden yapılan açıklamaya göre Serrac, başkent Trablus'ta İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta'yı kabul etti.
Libya'da güvenlik kurumlarının donanımı için silah ambargosunun kısmen kaldırılması noktasında İtalya'nın desteğini talep eden Serrac, İtalyan hükümetinin ülkesine sahil koruma alanında verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Serrac, sahil koruma alanında verilen desteğin geliştirilmesine işaret ederek, gayrimeşru göçün ezelden beri var olduğunu ancak önemli olanın bu durumun yönetilme şekli olduğuna dikkati çekti.
Öte yandan ikili ilişkilerdeki seçkin duruma işaret eden konuk Bakan Trenta, ülkesinin Libya'nın istikrarı ve Libyalıların uygun gördüğü şekliyle demokratik süreç için ulusal mutabakata destek vermeye devam edeceğini söyledi.
UMH Ofisinin açıklamasında görüşmede ayrıca İtalyan şirketlerin Libya'da çalışmalarına yeniden başlaması konusunun gündeme geldiği ve eski iş sözleşmelerinin yeniden gözden geçirilmesi için ortak komisyon kurulacağı kaydedildi.
Haziran ayında göreve gelen İtalyan Savunma Bakanı Trenta, dün Tunus'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti sonrasında yapılan açıklamada, iki ülkenin 2019 yılı boyunca eğitim, tatbikat ve savunma iş birliği alanlarında 60 ortak faaliyet konusunda anlaştığı ifade edilmişti.
BM Güvenlik Konseyi, 2011'de aldığı 1970 nolu karar gereği, BM üyesi tüm ülkelerden, Libya'ya silah, mühimmat, araç, askeri teçhizat ve yedek parça teminini yasaklamıştı.
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