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Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Mecberi konseyden çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 04:27 | Son Güncelleme

Mecberi, ekonomi ve maliye bakanlarına da UMH'den çekilmeleri ve Trablus'u terk etmeleri çağrısında bulundu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın yardımcısı Fethi el-Mecberi'nin başkanlık konseyinden çekildiği belirtildi.

Mecberi, Başkanlık Konseyinin Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'i temsil eden üyesi Ali el-Katrani ve bazı TM üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

218 News televizyonunun yayımladığı basın toplantısında Mecberi, siyasi kararlara hükmeden silahlı oluşumların varlığından bahsetti ve Trablus'un artık siyasi çalışma alanı olmadığını söyledi.

Hafter'in Petrol Hilali Bölgesi'ni ele geçirmesinin ardından onu destekleyen açıklamalarda bulunan Mecberi, Başkanlık Konseyinden çekildiğini duyurdu.

Mecberi, ekonomi ve maliye bakanlarını da UMH'den çekilmeye ve Trablus'u terk etmeye çağırdı.

Hafter'i destekleyen Katrani ise Mecberi'nin çekilmesini memnuniyetle karşıladı.

Mecberi'nin, Hafter'e bağlı güçlerin petrol limanlarını ele geçirmesini desteklemesi üzerine 27 Haziran'da silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.

Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Başkanlık Konseyinin ülkenin doğusu ve batısını temsil eden 9 üyesinden çoğunun Hafter kanadını desteklediği belirtiliyor.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Tobruk merkezli TM'ye destek verdiği General Halife Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler, bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler, 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

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