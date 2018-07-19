Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Mecberi konseyden çekildi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın yardımcısı Fethi el-Mecberi'nin başkanlık konseyinden çekildiği belirtildi.

Mecberi, Başkanlık Konseyinin Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'i temsil eden üyesi Ali el-Katrani ve bazı TM üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

218 News televizyonunun yayımladığı basın toplantısında Mecberi, siyasi kararlara hükmeden silahlı oluşumların varlığından bahsetti ve Trablus'un artık siyasi çalışma alanı olmadığını söyledi.

Hafter'in Petrol Hilali Bölgesi'ni ele geçirmesinin ardından onu destekleyen açıklamalarda bulunan Mecberi, Başkanlık Konseyinden çekildiğini duyurdu.

Mecberi, ekonomi ve maliye bakanlarını da UMH'den çekilmeye ve Trablus'u terk etmeye çağırdı.

Hafter'i destekleyen Katrani ise Mecberi'nin çekilmesini memnuniyetle karşıladı.

Mecberi'nin, Hafter'e bağlı güçlerin petrol limanlarını ele geçirmesini desteklemesi üzerine 27 Haziran'da silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.