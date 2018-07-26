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Libya ve Çad arasındaki güvenlik iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 06:39 | Son Güncelleme

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno, güvenlik iş birliğini artırma konusunda anlaştı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini artırma konusunda uzlaşma sağladığı belirtildi.

Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Serrac'ın Çad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İtno ile bir araya geldiği ifade edildi.

İki ülke arasındaki sınır şeridinde ve Libya'nın güneyindeki bölgelerde karşılaşılan güvenlik sorunlarını ele alan ikili, terör, insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadele etmek için güvenlik koordinasyonunu artırma konusunda anlaştı. Taraflar ayrıca, geçen nisan ayında Nijer'in başkenti Niamey'de Libya, Çad, Nijer ve Sudan arasında imzalanan güvenlik protokolüne olan bağlılıklarını da yineledi.

İtno görüşmede, Libya'da barış ve istikrarın sağlanmasından başka hedefleri olmadığını vurguladı.

Serrac ise iki ülke arasındaki derin ilişkilere değinerek, ikili iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti. Libya konusuna da değinen Serrac, Libya Siyasi Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana siyasi süreçte gelinen noktayla ilgili İtno'yu bilgilendirdi.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çad Libya

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