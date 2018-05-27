Libya Yüksek Devlet Konseyi'nden Fransa'daki toplantıya katılım kararı

Libya'daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini görüşmek üzere gerçekleştirilecek ve henüz tam olarak tarihi belirlenmemiş toplantıya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'in katılacağı belirtiliyor.

France 24 televizyonunun internet sitesinde dün yer alan haberde, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den, aralarında Mısır'ın da olduğu 19 ülkeye bu toplantıya katılım çağrısı yapıldığı aktarılmıştı.

Konsey ayrıca ülkede anayasa olmadan herhangi bir seçimin yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

TRABLUS (AA) - Libya Yüksek Devlet Konseyi, ülkedeki devlet başkanlığı ile parlamento seçimlerini görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak toplantıya katılma kararı aldı.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı eylem planına göre, ülkede 2018 sona ermeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı konuşulan isimler arasında Hafter de yer alıyor.

