Libya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, 15 Temmuz anma etkinliklerinin amacının, demokrasi şehitlerinin anılması olduğunu söyledi.

Trablus'taki Büyükelçilik binasında düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimini anma etkinliği kapsamında açıklama yapan Doğan, "Başarısız darbe girişimini anma ekinliği düzenlenmesindeki amaç, demokrasi şehitlerini ve halkımızın demokrasi, hürriyet ve adalet mücadelesini hatırda tutmaktır." dedi.

Libya'nın hem devlet hem de halk olarak söz konusu darbe girişiminde Türkiye'ye destek olduğunu belirten Doğan, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin sadece FETÖ'ye karşı değil, El-Kaide, DEAŞ ve PKK gibi diğer terör örgütleriyle mücadeleyi de kapsadığını aktardı.

Ubari kentinde kaçırılan 3 Türk işçinin serbest bırakılmasına da değinen Doğan, ENKA Şirketi'nin yeniden çalışmalarına başlamak istediğini ancak Ubari'de ve genel olarak ülkenin güneyinde güvenliğin istenilen düzeyde olmadığını sözlerine ekledi.

