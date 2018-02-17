Libya'da 17 Şubat Devriminin 7'nci yıl dönümü

TRABLUS (AA) - Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarına son veren 17 Şubat Devriminin 7'nci yıl dönümü başkent Trablus'ta kutlandı.

Trablus'taki Eş-Şuheda (Şehitler) Meydanı'nda toplanan Libyalılar, sevinç gösterileri düzenledi.

Çok sayıda kişinin katıldığı kutlamalarda Libya bayrakları ve devrim sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar açıldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Şuheda Meydanı'nı gezerek, UMH'ye bağlı güçler tarafından aldıkları güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirildi.

Trablus Ulusal Güvenlik Müdürlüğü, çarşamba gününden itibaren Trablus'taki Şuheda Meydanına giden tüm yolların kapatılacağını ve kutlamalar sırasında havai fişek atmanın yasaklandığını duyurmuştu.

''Arap Baharı"nın' yaşandığı ülkelerden Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan devrim, 8 ay 6 gün sonra 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen 23 Ekim ''İstiklal Günü'' ile sona ermişti.