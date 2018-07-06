Libya'da 4 yabancı çalışan kaçırıldı

Libya'nın güney batısındaki Hasavine bölgesinde silahlı bir grubun, 3'ü Filipinli, 1'i Güney Koreli 4 yabancı çalışanı kaçırdığı bildirildi.

Libya Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı bir grup 4 araçla ülkenin güney batısında Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı olan ve başkent Trablus'a su tahliyesinin yapıldığı Hasavine bölgesine geldi.

Saldırganların, bölgede çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 teknikeri kaçırdığı aktarıldı.

Silahlı grubun, 5 Libyalıyı da bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı ifade edildi.

Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi, Libya'nın çöl bölgelerindeki kaynak içme sularının ülkenin çeşitli şehirlerine nakliyesini sağlıyor.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

