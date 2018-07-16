Libya'da 8 göçmen hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) - Libya'nın Akdeniz kıyısındaki Zuvare kentinde 6'sı çocuk 8 göçmenin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Zuvare Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'un yaklaşık 110 kilometre batısında yer alan Zuvare kırsalında terk edilmiş halde bulunan bir kamyonun kasasından yaklaşık 100 göçmen çıktı.

Göçmenlerin uzun süre kamyonun kasasında kapalı kaldığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin araç içindeki soğutucudan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, boğulanlar arasında 6 çocuk ve 1 kadının olduğu, gazdan etkilenen yaklaşık 90 kişinin de Zuvare Deniz Hastanesi'nde tedavi gördüğü ifade edildi. Göçmenlerin, Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Pakistan ve Bangladeş gibi farklı uyruklardan olduğu kaydedildi.

Emniyet güçleri, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

